Israël pourrait déclarer la guerre au Liban dans un avenir proche, selon les médias libanais

Le Liban a reçu ces derniers jours des messages diplomatiques avertissant d’une guerre imminente lancée par Israël, a rapporté mardi matin le journal libanais Al Akhbar, affilié au Hezbollah. Des sources ont affirmé au quotidien que de nombreux représentants de délégations internationales ont exprimé leur inquiétude face à la gravité de la menace israélienne, et indiqué que les messages les plus significatifs provenaient des Britanniques, qui estiment qu'Israël attaquera aux alentours de la mi-juin. Londres aurait également conseillé à Beyrouth de se préparer à une guerre d'une ampleur et d'une durée inconnues.

Basel Awidat / FLASH90

L'ancien ministre libanais Walid Jumblatt a par ailleurs signalé que lors de sa dernière visite au Qatar, il avait entendu les préoccupations concernant les intentions d'Israël au Liban. Les Qataris auraient estimé qu'Israël n'était pas intéressé par un cessez-le-feu à Gaza, malgré les efforts internationaux pour y parvenir.

Bilal Hussein / AP

Al Akhbar a également rapporté qu'avant l’annonce du plan du président américain Joe Biden, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, avait reçu un appel téléphonique du conseiller américain Amos Hochstein. Ce dernier a expliqué que "l'administration Biden insiste sur l'achèvement des négociations en vue d'une solution sur le front sud (Liban-Israël) et s'efforce d'instaurer le calme à Gaza. Lorsque ce sera le cas, nous entamerons des négociations sur les points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord (sur la frontière terrestre entre Israël et le Liban)".