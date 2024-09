Israël sceptique quant aux perspectives de cessez-le-feu au Liban

Les efforts diplomatiques pour une trêve temporaire au Liban se heurtent à un profond scepticisme des autorités israéliennes. Selon plusieurs médias, le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait clairement indiqué que toute négociation ne se tiendrait que sous le feu des combats.

6D'après The Wall Street Journal et la chaîne 12 israélienne, les discussions en cours porteraient sur une pause des hostilités pouvant aller jusqu'à quatre semaines. Cette trêve permettrait d'entamer des négociations pour un cessez-le-feu à la fois au Liban et à Gaza. La chaîne 12 précise que le Hamas annoncerait également un arrêt des tirs, tandis que les forces de Tsahal resteraient positionnées à Gaza sans pour autant envahir le Liban. L'objectif serait ensuite de renforcer la résolution 1701 du Conseil de sécurité pour mieux faire respecter le cessez-le-feu et garantir l'éloignement du Hezbollah de la frontière.

Cependant, les perspectives d'un accord semblent minces. Un haut responsable israélien, cité par la chaîne 13, affirme qu'il n'y a "aucune possibilité de règlement pour le moment", ajoutant qu'Israël est "prêt à écouter des suggestions, mais les chances d'un accord sont faibles".

Le site d'information Ynet va plus loin, citant un proche de Netanyahou qui déclare qu'en pratique, "il n'y a pas de négociations". Il souligne que la "ligne rouge pour le Premier ministre et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer est de repousser le Hezbollah au-delà du fleuve Litani".

Ynet rapporte également, sans citer de sources, que Netanyahou aurait déclaré aux ministres lors d'une consultation de sécurité : "Toute négociation ne se tiendra que sous le feu ; nous continuons à frapper le Hezbollah de toutes nos forces".

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues à la frontière israélo-libanaise, où les échanges de tirs entre Tsahal et le Hezbollah se sont intensifiés ces dernières semaines. La position ferme d'Israël semble indiquer une volonté de maintenir la pression militaire, malgré les appels internationaux à la désescalade.