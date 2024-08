Israël se prépare à des frappes combinées de l'Iran et du Hezbollah dans les prochains jours

Israël semble désormais savoir quel type de menace l'Iran se prépare à mettre à exécution. Les services de sécurité estiment que ces attaques pourraient survenir sur "plusieurs fronts" et viser directement Israël, plaçant le pays en état d'alerte maximale.

Les dirigeants israéliens discutent actuellement de la réponse à apporter, envisageant même "une préparation à l'entrée dans une guerre totale" si nécessaire. Pour l'instant, les instructions du Commandement du Front Intérieur à la population restent inchangées. L'armée israélienne assure que tout changement sera immédiatement communiqué au public.

Des sources de renseignement occidentales ont déclaré à Sky News Arabia qu'elles avaient des preuves que l'Iran prévoit d'attaquer Israël lors de Tisha B'Av en réponse à l'assassinat du leader du Hamas Ismail Haniyeh, qui commence le 12 août et se termine le 13 août.

Le journal pro-régime iranien Kayhan a averti dans son éditorial que, contrairement à l'attaque d'avril dernier largement contrecarrée, la prochaine offensive ciblerait des zones profondes à l'intérieur d'Israël, notamment Tel-Aviv et Haïfa, ainsi que des centres stratégiques et les domiciles de responsables israéliens. Par ailleurs, des milices chiites en Irak menacent de frapper à la fois Israël et des cibles américaines.