Israël signe un accord gazier historique avec l’Égypte pour 112 milliards de shekels

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé mercredi soir la signature d’un accord gazier majeur entre Israël et l’Égypte, d’un montant total de 112 milliards de shekels (environ 28 milliards d’euros), le plus important jamais conclu par l’État hébreu dans le secteur de l’énergie.

S’exprimant lors d’une déclaration conjointe avec le ministre de l’Énergie Eli Cohen, M. Netanyahou a indiqué avoir donné son feu vert à l’accord avec le groupe américain Chevron, après s’être assuré de la préservation des intérêts sécuritaires essentiels d’Israël.

Selon le chef du gouvernement, 58 milliards de shekels issus de cette transaction reviendront directement aux caisses de l’État israélien. « Il s’agit de la plus grande transaction gazière de l’histoire d’Israël », a-t-il souligné, ajoutant que l’accord impose aux compagnies énergétiques de vendre le gaz à un prix avantageux pour les consommateurs israéliens.

Dans les quatre premières années, l’État devrait percevoir environ 500 millions de shekels, avant que les recettes annuelles n’atteignent, à terme, près de six milliards de shekels par an, grâce notamment à d’importants investissements dans les infrastructures, dont l’extension des pipelines.

Ces revenus, a précisé M. Netanyahou, seront destinés à renforcer les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’industrie, de la défense, ainsi que « l’avenir des générations à venir ».

Revenant sur les critiques passées contre l’exploitation du gaz naturel en Méditerranée orientale, le Premier ministre a affirmé que ces projets avaient finalement généré des bénéfices économiques majeurs pour Israël. Il a conclu en estimant que cet accord renforce le statut d’Israël comme puissance énergétique régionale et contribue à la stabilité stratégique du Moyen-Orient.