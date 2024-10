Israël : Un an de guerre marqué par plus de 26.000 tirs de roquettes

Le Bureau national des relations publiques israélien a publié mercredi des chiffres officiels dressant un bilan d'une année de conflit. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 26.200 projectiles ont été tirés vers Israël, répartis presque équitablement entre Gaza (13.200) et le Liban (13.000).

Le bilan humain est particulièrement lourd. Au total, 1.719 personnes ont perdu la vie depuis le début du conflit, incluant 891 civils, 752 soldats de Tsahal, 66 policiers et 10 membres du Shin Bet (service de sécurité intérieure).

Sur le front nord, à la frontière libanaise, les violences ont fait 60 victimes, dont 30 militaires et 28 civils israéliens, ainsi que deux travailleurs étrangers (un Thaïlandais et un Indien). Dans cette zone, le nombre de blessés s'élève à 573 personnes, parmi lesquelles 346 civils et 227 soldats.

Ces statistiques officielles soulignent l'ampleur d'un conflit qui, depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, a profondément marqué la société israélienne et continue d'impacter la région toute entière.