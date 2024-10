Israël veut accélérer ses opérations contre le Hamas et le Hezbollah avant l'investiture du nouveau président américain (média)

Dans un contexte géopolitique tendu, Israël semble accélérer ses opérations militaires contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban. Selon l'agence Reuters, cette stratégie serait motivée par l'approche des élections présidentielles américaines.

D'après huit sources proches du dossier de l'élimination du leader du Hamas, Yahya Sinwar, Israël chercherait à "infliger un maximum de dommages" à ses adversaires avant l'entrée en fonction du prochain président américain en janvier. L'objectif serait de créer des "zones tampons" et une "réalité irréversible" pour sécuriser ses frontières.

"Les ambitions d'Israël dépassent les simples victoires militaires à court terme. Elles seront significatives", ont déclaré ces sources à Reuters. Concernant le Liban, des responsables israéliens auraient affirmé que "la seule façon d'appliquer la résolution 1701 et d'assurer le retour en sécurité des quelque 60 000 résidents évacués est par une action militaire. Pour l'instant, la diplomatie ne suffit pas."

Un responsable de la sécurité libanaise et un diplomate familier de la situation dans le sud du Liban ont suggéré qu'Israël chercherait à expulser à la fois la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban) et le Hezbollah de la région. "Leur objectif est de nettoyer cette zone tampon", a déclaré le diplomate libanais. Il a ajouté qu'Israël "n'est pas prêt à entamer des négociations de cessez-le-feu. Il veut tirer parti de son avantage pour être en position de force lors des négociations."

Selon Reuters, cette opération pourrait durer plusieurs semaines si Israël vise à éliminer les positions et infrastructures du Hezbollah sur une étroite bande de territoire libanais le long de la frontière. Toute opération plus profonde prendrait beaucoup plus de temps au rythme actuel.