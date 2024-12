Judée-Samarie : attentat à la voiture-bélier, deux blessés

L'armée israélienne rapporte qu'une attaque à la voiture-bélier s'est produite dans le secteur d'Al-Fawar, près de Hébron. Le terroriste a pris la fuite immédiatement après l'attaque, et une chasse à l'homme est actuellement en cours pour le retrouver.

Un homme de 30 ans a été grièvement blessé et une autre personne a été légèrement blessée. Les forces de sécurité ont établi un périmètre de sécurité et poursuivent leurs recherches pour localiser le suspect. Eliram Azoulay, maire du conseil régional du mont Hébron, a vivement réagi à l'attentat à la voiture-bélier qui a fait plusieurs blessés, dont un grièvement : "Deux semaines seulement après la réouverture du carrefour d'Al-Fawwar, nous subissons cet attentat."

Il appelle l'armée israélienne à "interdire l'accès à la route principale depuis les villages environnants et à lancer une opération d'envergure pour éliminer les nids terroristes dans la région d'Hébron et ses villages." Il ajoute que "faire des concessions aux Arabes au détriment de la vie des civils et des soldats est un discours qui appartient au 6 octobre."