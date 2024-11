Judée-Samarie : Trois terroristes armés éliminés lors d'une opération conjointe des forces israéliennes à Jénine

Une opération antiterroriste conjointe menée par la police des frontières, l'armée israélienne et le Shin Bet s'est déroulée la nuit dernière dans la région de Jénine, dans le nord de la Judée-Samarie.

Les forces spéciales d'infiltration de la police des frontières, opérant dans le village de Qabatiya pour arrêter un suspect recherché, ont été prises pour cible par des tirs provenant d'un bâtiment où se cachait leur cible. Face à cette situation, les forces ont appliqué leur protocole d'intervention, conduisant à l'élimination de trois terroristes.

Parmi eux figurait Raed Hanaisha, le suspect principal, un ancien détenu condamné pour activités terroristes et trafic d'armes. Selon les autorités, il était récemment impliqué dans plusieurs attaques contre les forces israéliennes, notamment des tirs et des poses d'engins explosifs, qui n'avaient pas fait de victimes.

Police Spokesperson's Unit

Au cours de l'opération, les forces de sécurité ont découvert et saisi un important arsenal comprenant six fusils d'assaut M16 et divers équipements militaires. Elles ont également démantelé deux laboratoires de fabrication d'explosifs et neutralisé plusieurs engins explosifs dissimulés sous des routes, vraisemblablement destinés à cibler les forces de sécurité.

L'opération se poursuit actuellement dans le secteur. Les forces israéliennes n'ont signalé aucune victime dans leurs rangs.