Judée-Samarie : une Israélienne extraite de Jéricho après avoir signalé un enlèvement

Une Israélienne ayant affirmé avoir été enlevée a été extraite vendredi de la ville de Jéricho, en Judée-Samarie, par les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne, a annoncé l’armée israélienne. La femme a ensuite été remise aux forces israéliennes, sans qu’aucune victime ne soit à déplorer.

Selon les informations communiquées, la femme avait contacté la police pour signaler son enlèvement. Des médias israéliens indiquent que le suspect serait une connaissance de travail qui l’aurait conduite, à son insu, dans un appartement à Jéricho. La victime a déclaré aux enquêteurs qu’un groupe d’hommes palestiniens l aurait agressée, avant qu’elle ne parvienne à s’échapper.

À la suite du signalement, Forces de défense israéliennes (Tsahal) ont déployé des troupes afin de localiser la femme. Parallèlement, l’Administration civile — rattachée au ministère israélien de la Défense via le COGAT — a coordonné ses efforts avec les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne.

Ces dernières ont atteint le lieu où se trouvait la femme, puis l’ont transférée aux forces israéliennes. « La civile a été secourue sans qu’aucune blessure ne soit signalée », a précisé l’armée.

La femme doit désormais être entendue par les autorités israéliennes, notamment sur les circonstances exactes de l’enlèvement présumé et des agressions alléguées. L’enquête devra également établir les responsabilités pénales des personnes impliquées. Pour rappel, la loi israélienne interdit aux citoyens israéliens d’entrer dans les zones de Judée-Samarie placées sous contrôle de l’Autorité palestinienne, en raison des risques sécuritaires.