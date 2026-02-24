Judée-Samarie : Washington étend pour la première fois ses services consulaires

L’ambassade des États-Unis en Israël a annoncé une mesure sans précédent : des services consulaires seront proposés directement aux citoyens américains résidant en Judée-Samarie. Des équipes se rendront notamment à Efrat, dans le Goush Etzion, afin d’y assurer des permanences administratives.

Jusqu’à présent, les ressortissants américains vivant dans ces localités devaient se déplacer à Jérusalem pour toute démarche consulaire. L’objectif affiché est de rapprocher l’administration américaine de ses citoyens et de simplifier l’accès aux services.

Les prestations incluront la délivrance et le renouvellement de passeports, l’enregistrement de naissances à l’étranger, ainsi que la certification de documents officiels. Chaque implantation accueillera les représentants consulaires pour une journée unique, selon un calendrier qui sera communiqué ultérieurement.

L’initiative s’inscrit dans un programme baptisé « Freedom 250 » et prévoit également des déplacements à Ramallah, Beitar Illit, Haïfa, Netanya, Beit Shemesh et Jérusalem au cours des prochaines semaines.

Cette décision intervient dans un contexte diplomatique sensible, quelques jours après des déclarations de l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, évoquant des droits bibliques d’Israël sur certains territoires, des propos ayant suscité des critiques dans plusieurs capitales arabes.

Au-delà de la dimension politique, cette mesure marque une évolution concrète dans la manière dont Washington organise l’assistance consulaire à ses ressortissants dans la région.