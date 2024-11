Juste avant le cessez-le-feu : Tsahal a frappé le plus grand site de production de missiles du Hezbollah

L'armée israélienne a révélé avoir mené une frappe majeure contre le plus important site de production de missiles de précision du Hezbollah, situé à Janata dans la région de la Bekaa au Liban, à proximité de la frontière syrienne.

Cette installation souterraine stratégique, qui s'étendait sur 1,4 kilomètre, était utilisée pour la fabrication de missiles sol-sol et divers composants d'armement. Sa position proche de la frontière syrienne en faisait un point de transit crucial pour l'acheminement de milliers de composants d'armes et de terroristes entre la Syrie et le Liban.

Dans les heures précédant l'attaque principale, plusieurs frappes préparatoires ont été menées dans la zone pour neutraliser les infrastructures périphériques et les combattants. Parmi les cibles, un camp d'entraînement central de la Force Radwan du Hezbollah a été touché. Ce camp servait à la formation des combattants dans le cadre du plan "Conquête de la Galilée".

Selon l'armée israélienne, cette capacité de production du Hezbollah avait été développée au cours de la dernière décennie avec le soutien de l'Iran, après que plusieurs tentatives de contrebande de missiles de précision vers le Liban eurent été déjouées par Israël.

Cette frappe intervient alors qu'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur ce matin. L'accord prévoit un retrait progressif des forces israéliennes du Sud-Liban sur 60 jours, avec un déploiement simultané de l'armée libanaise. Le Hezbollah devra retirer son armement lourd au nord du fleuve Litani et ne pourra pas reconstruire ses infrastructures militaires au sud du fleuve. Les États-Unis, la France et l'ONU superviseront l'application de cet accord.