Khaled Mashaal pressenti pour succéder à Sinwar à la tête du Hamas

Selon une chaîne libanaise citant ses sources, Khaled Meshaal, leader du Hamas à l'étranger, serait devenu le remplaçant par intérim de Yahya Sinwar à la tête du Hamas, suite à l'élimination de ce dernier par les forces israéliennes à Rafah. Le rapport indique que Meshaal est désormais "la figure significative dans les négociations pour la libération des otages".

La direction du Hamas aurait informé les hauts responsables en Turquie, au Qatar et en Égypte de l'élimination de Sinwar, avertissant que toute négociation future "ne sera pas facile" et que la situation deviendra "plus compliquée".

Un responsable du Hamas a déclaré au journal londonien "Asharq Al-Awsat" : "Des consultations approfondies ont commencé au sein de l'organisation concernant l'avenir, notamment pour le choix du prochain leader, la gestion de la guerre et les négociations." Un autre haut responsable a admis que l'assassinat de Sinwar aurait "un impact majeur sur l'organisation", ajoutant : "Nous sommes face à une nouvelle étape."

Des sources proches du processus décisionnel du Hamas ont suggéré que l'absence de Sinwar pourrait ramener la prise de décision vers la direction du Hamas à l'étranger, ce qui pourrait "faciliter et accélérer les négociations".

L'élimination de Sinwar et ses conséquences auraient été au cœur des discussions entre le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le Premier ministre qatari, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, plus tôt dans la journée.