"Khamenei pourrait être le prochain sur la liste": inquiétude en Iran après l'élimination de Nasrallah

L'élimination du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a provoqué la stupeur en Iran où on craint que le guide suprême Ali Khamenei ne soit le prochain sur la liste, selon un article publié aujourd'hui (dimanche) dans le "New York Times".

ANWAR AMRO / AFP

À Téhéran, la nouvelle de la mort de Nasrallah a provoqué un choc et une anxiété parmi les hauts responsables, qui se sont demandé lors d'appels téléphoniques privés et de réunions d'urgence si Israël allait attaquer l'Iran ensuite, et si Khamenei serait sa prochaine cible.

Quatre hauts responsables iraniens qui connaissaient personnellement Nasrallah ont déclaré au Post que Khamenei était "profondément choqué par la mort de son ami et en deuil, mais a adopté une position calme et pragmatique". Au lieu de s'en prendre à Israël, il a d'ailleurs publié deux déclarations modérées, louant Nasrallah comme une figure de proue du monde musulman et de l'axe de la résistance, et affirmant que l'Iran se tiendrait aux côtés du Hezbollah.

Dans une décision lourde de sens, Khamenei a indiqué que le Hezbollah, et non l'Iran, serait à la tête de toute riposte contre Israël, l'Iran se cantonnant à un rôle de soutien. Selon plusieurs experts cités par le journal américain, cette position révèle clairement l'incapacité actuelle de Khamenei à riposter de manière efficace aux frappes israéliennes contre ses alliés. Confronté au dilemme entre un conflit ouvert avec Israël et une stratégie de basse intensité visant à préserver ses intérêts, le guide suprême semble privilégier cette dernière approche.

Deux membres des Gardiens de la Révolution, dont un stratège qui a participé aux réunions de planification des deux derniers jours concernant la façon dont l'Iran devrait réagir, ont déclaré dans des interviews que la priorité immédiate de l'Iran est d'aider le Hezbollah à se remettre sur pied, à nommer un successeur à Nasrallah, à aligner une nouvelle structure de commandement et à reconstruire un réseau de communication sécurisé.