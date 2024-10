"Les sionistes ne nous connaissent pas", menace Khamenei après l'attaque israélienne

Après avoir officiellement déclaré que l'attaque israélienne de samedi en Iran ne devait être "ni exagérée, ni sous-estimée", le dirigeant suprême de l'Iran, Ali Khamenei, a publié une série de tweets sur son compte X aujourd'hui (dimanche).

Dans l'un des messages, il a écrit : "Le régime sioniste a commis une erreur il y a deux nuits. Nous devons leur faire comprendre la force, la détermination et l'initiative du peuple iranien".

Ensuite, il a ajouté dans un autre post: "Les sionistes font une erreur de calcul à propos de l'Iran. Ils ne connaissent pas l'Iran. Ils n'ont toujours pas réussi à comprendre correctement la force, l'initiative et la détermination du peuple iranien. Nous devons leur faire comprendre ces choses".

Et enfin, il a écrit sur Twitter : "C'est à nos dirigeants d'évaluer et de comprendre précisément quelles actions entreprendre [pour démontrer la puissance du peuple iranien à l'ennemi] et de faire tout ce qui est dans l'intérêt de notre pays et de notre nation."