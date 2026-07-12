L’ancien émir du Qatar, Hamad ben Khalifa Al-Thani, est mort à l’âge de 74 ans

L’ancien émir du Qatar, cheikh Hamad ben Khalifa Al-Thani, père de l’actuel souverain Tamim ben Hamad Al-Thani, est mort à l’âge de 74 ans, a annoncé dimanche le bureau de l’émir.

Arrivé au pouvoir en 1995, Hamad ben Khalifa Al-Thani a joué un rôle central dans l’ascension politique, économique et diplomatique du Qatar à partir du milieu des années 1990. Un an après le début de son règne, l’émirat lançait la chaîne d’information Al-Jazeera, devenue depuis l’un des principaux instruments de son influence régionale.

Sous son autorité, le Qatar a également obtenu de la FIFA l’organisation de la Coupe du monde de football, finalement disputée en 2022 sous le règne de son fils.

L’ancien émir s’était aussi fortement impliqué dans le dossier palestinien. En 2012, il avait effectué avec son épouse, cheikha Moza, une visite historique dans la bande de Gaza, marquant un tournant dans l’engagement du Qatar auprès du territoire palestinien.

Hamad ben Khalifa Al-Thani avait par ailleurs tenté d’amorcer un rapprochement diplomatique avec Israël. Il avait notamment rencontré la ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni en 2007. Deux ans plus tard, Doha avait toutefois rompu ses relations avec Jérusalem à la suite de l’opération Plomb durci dans la bande de Gaza.