L'Arabie saoudite appelle à une mobilisation internationale pour Gaza

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhane, a fixé les priorités des pays arabes et islamiques lors d'une conférence de presse en marge du sommet de Riyad. "L'arrêt de la guerre est notre priorité absolue", a-t-il déclaré, annonçant une offensive diplomatique "dans les jours et semaines à venir pour que la communauté internationale ne tolère plus les crimes d'Israël".

"Nous avons une tâche difficile qui reste prioritaire : arrêter la guerre. L'établissement d'un État palestinien est une exigence fondamentale, mais nous ne pouvons pas tolérer que des centaines de milliers de Palestiniens souffrent quotidiennement de la faim, de la peur et de l'exode", a souligné le chef de la diplomatie saoudienne.

Il a dénoncé "la négligence de la communauté internationale" et réaffirmé le soutien à l'Autorité palestinienne, jugée "seule capable de gérer la situation en Cisjordanie et à Gaza", appelant à la "protéger contre les actions israéliennes visant à affaiblir sa capacité à administrer les territoires palestiniens".