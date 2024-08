L'Arabie saoudite sous le feu des critiques après une nouvelle exécution controversée

Une organisation non gouvernementale basée à Berlin a vivement dénoncé l'exécution récente d'un citoyen saoudien, accusant les autorités du royaume d'avoir manipulé des preuves pour justifier sa condamnation. Abdel-Majid Al-Nimr, 59 ans, originaire de la province orientale de Qatif, à majorité chiite, a été mis à mort samedi dernier.

Selon l'agence de presse officielle saoudienne, Al-Nimr aurait été condamné pour son affiliation présumée à une cellule terroriste liée à Al-Qaïda. Cependant, l'Organisation euro-saoudienne pour les droits humains conteste fermement cette version des faits, accusant le gouvernement saoudien d'avoir falsifié les documents d'accusation.

Pour l'ONG, cette exécution s'inscrit dans une stratégie plus large visant à museler toute forme de dissidence dans le royaume. Elle souligne que cet acte jette un doute sérieux sur l'intégrité du système judiciaire saoudien et démontre le mépris flagrant du pays pour les normes juridiques internationales. Cette affaire ravive les tensions persistantes entre la minorité chiite et le pouvoir sunnite en Arabie saoudite, particulièrement dans la province orientale. Cette région a connu des mouvements de protestation significatifs depuis 2011, inspirés par les soulèvements du Printemps arabe. Les manifestants dénoncent une discrimination systémique, une accusation que Riyad réfute catégoriquement.

L'exécution d'Al-Nimr rappelle celle, tout aussi controversée, du cheikh Nimr al-Nimr en 2016, qui avait provoqué une crise diplomatique majeure avec l'Iran et exacerbé les tensions régionales. Alors que la communauté chiite représenterait entre 10 et 15% de la population saoudienne, le gouvernement n'a jamais publié de chiffres officiels à ce sujet. Cette opacité alimente les suspicions de marginalisation de cette minorité. Le rythme des exécutions en Arabie saoudite reste alarmant, avec plus de 140 personnes mises à mort depuis le début de l'année 2024, selon les estimations de l'AFP. Face à ces critiques, l'Arabie saoudite maintient sa position, affirmant que ces exécutions sont conformes à sa législation et nécessaires pour garantir la sécurité nationale. Cependant, la pression internationale ne cesse de s'accentuer, appelant à une réforme en profondeur du système judiciaire saoudien et à un moratoire sur la peine de mort.