L'armée de l'air israélienne mène une offensive sans précédent contre le Hezbollah

Dans une opération d'une ampleur historique, l'armée de l'air israélienne (IAF) a lancé une série de frappes massives contre le Hezbollah au Liban, marquant un tournant décisif dans le conflit qui secoue la région.

Un haut officier de l'armée de l'air a qualifié cette offensive d'"opération la plus vaste de l'histoire de l'armée de l'air israélienne". En l'espace d'une journée, plus de 1 600 sites du Hezbollah ont été ciblés, principalement des habitations où étaient stockées des armes, dans le sud du Liban et la vallée de la Bekaa.

"Nous sommes en train de changer la situation opérationnelle dans le nord, de transformer la réalité", a déclaré l'officier, soulignant l'impact considérable de ces frappes sur les capacités du Hezbollah. Le groupe chiite, qui avait patiemment construit son arsenal pendant des décennies, voit aujourd'hui ses deux principaux atouts sévèrement affectés : la Force Radwan d'élite et son arsenal de roquettes, missiles et drones.

L'élimination de la Force Radwan, unité d'élite chargée d'envahir Israël, avait déjà été amorcée vendredi dernier avec l'élimination de son haut commandement. Les frappes récentes ont, quant à elles, visé à démanteler systématiquement les capacités balistiques et aériennes du Hezbollah sur l'ensemble du territoire libanais.

"Nous sommes déterminés à frapper toutes leurs capacités en matière de roquettes, sans exception", a affirmé le responsable de l'IAF, témoignant de la volonté d'Israël d'anéantir la menace que représente le Hezbollah pour sa sécurité nationale.

Malgré l'intensité des frappes, l'armée israélienne insiste sur ses efforts pour limiter les pertes civiles. Des avertissements auraient été émis plusieurs heures avant les attaques, invitant les civils à évacuer les zones ciblées. L'officier a pointé du doigt la responsabilité du Hezbollah dans la mise en danger des civils libanais, accusant l'organisation d'utiliser la population comme bouclier humain et de l'inciter à ignorer les appels à l'évacuation.

Le bilan humain de cette offensive est lourd : les autorités sanitaires libanaises font état de quelque 600 victimes depuis le début des frappes. L'armée israélienne estime qu'un nombre important de terroristes du Hezbollah figure parmi les morts.

Cette escalade marque un tournant dans le conflit, avec Israël qui semble déterminé à neutraliser durablement la menace du Hezbollah. Les conséquences géopolitiques de cette opération pourraient redessiner l'équilibre des forces dans la région, alors que la communauté internationale observe avec inquiétude l'évolution de la situation.