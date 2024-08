"L'assassinat du chef du Hamas menace d'embraser le Moyen-Orient", alerte l'OCI

Une réunion d'urgence de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) s'est tenue à Djeddah, en Arabie Saoudite, suite à l'élimination d'Ismaïl Haniyeh, le dirigeant du Hamas. Le président de l'OCI, Mamadou Tangara, ministre gambien des Affaires étrangères, a lancé un avertissement sévère sur les conséquences potentiellement dévastatrices de cet acte. Qualifiant l'assassinat d'"ignoble", Tangara a souligné le risque imminent d'un embrasement régional. "Cet acte pourrait précipiter un conflit plus vaste, englobant toute la région", a-t-il déclaré, mettant en garde contre une escalade des tensions déjà palpables.

L'Iran, qui a convoqué cette réunion, accuse ouvertement Israël d'être responsable de l'élimination de Haniyeh à Téhéran. Cette accusation, couplée aux menaces de représailles du Hezbollah suite à la mort de l'un de ses chefs militaires, Fouad Chokor, dans une frappe israélienne près de Beyrouth, alimente les craintes d'une confrontation régionale. Tangara a insisté sur le fait que cet assassinat, loin d'étouffer la cause palestinienne, ne ferait que la renforcer, soulignant "l'urgence de la justice et des droits humains pour le peuple palestinien". Il a également rappelé l'importance du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des nations comme fondement de l'ordre international. Alors qu'Israël garde le silence sur la mort de Haniyeh, la communauté internationale s'efforce frénétiquement d'éviter une escalade militaire entre l'Iran et ses alliés d'un côté, et Israël de l'autre.