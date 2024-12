L'attentat à la voiture-bélier visant des soldates israéliennes à Deir Qaddis confirmé comme acte terroriste

L'attentat à la voiture-bélier qui a visé des soldates israéliennes dans le village de Deir Qaddis le mois dernier était bien un acte terroriste, ont conclu mercredi les services de sécurité intérieure (Shin Bet) et la police israélienne après une enquête conjointe.

Le terroriste, un adolescent palestinien de 17 ans, a admis avoir planifié l'attaque après avoir lu le Coran, convaincu que son acte lui garantirait une place au paradis en tant que martyr. Avant de passer à l'acte, il avait publié un verset coranique sur TikTok - un geste souvent associé aux futurs "martyrs" - partagé ses intentions avec un ami et fait ses adieux à sa famille.

Au volant d'une voiture non homologuée, le jeune terroriste a délibérément foncé sur deux soldates à un point de contrôle à l'entrée du village, les écrasant contre une barrière en béton. Malgré les tirs des soldats présents sur place, l'assaillant a réussi à prendre la fuite avant d'être arrêté ultérieurement.

Cette semaine, le tribunal militaire l'a inculpé de tentative de meurtre et de conduite d'un véhicule non immatriculé. Initialement considéré comme un incident criminel en raison des relations commerciales étroites maintenues entre Israéliens et Palestiniens dans ce village malgré la guerre, l'enquête a finalement révélé la motivation terroriste de l'acte.