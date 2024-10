L'ayatollah Khamenei ouvre un compte en hébreu sur X, les Israéliens réagissent avec ironie

Le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a créé samedi un compte en hébreu sur le réseau social X, anciennement Twitter, suscitant une vague de réactions moqueuses de la part des internautes israéliens. Son unique publication, "Au nom d'Allah le miséricordieux", a généré plus d'un demi-million de vues et près de 2 000 commentaires.

https://x.com/i/web/status/1850261219611217981 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Parmi les réponses les plus remarquées, celle du personnage médiatique Yinon Magal : "J'ai entendu dire que vous étiez très malade, prenez du paracétamol", tandis que le Jerusalem Post s'est interrogé : "Tiens donc, Khamenei ! D'où vous vient votre hébreu ?" Un autre utilisateur lui a proposé, faisant allusion aux rumeurs sur son état de santé, "J'ai une excellente parcelle funéraire à Khan Younès à vous vendre."

Ces réactions surviennent alors que le New York Times rapporte que Khamenei, 85 ans, serait gravement malade. Selon le quotidien américain, des inquiétudes émergent en Iran concernant une possible nomination de son deuxième fils, Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, 55 ans, comme successeur.

Né en 1969, Mojtaba, l'un des quatre fils de l'ayatollah, a acquis une influence considérable au fil des années. Il est considéré comme l'une des figures les plus conservatrices du régime iranien et partage la vision de son père concernant l'Occident et Israël. S'il est pressenti pour briguer le leadership après le décès de son père, certaines factions du régime pourraient s'opposer à cette succession.