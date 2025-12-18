L’Égypte assure que l’accord gazier avec Israël est "strictement commercial"

L’Égypte a tenu à dissiper toute interprétation politique autour de l’accord gazier conclu avec Israël, estimé à 35 milliards de dollars. Le chef du Service d’information de l’État égyptien, Diaa Rashwan, a affirmé que ce partenariat repose exclusivement sur des considérations économiques et stratégiques, sans aucune dimension diplomatique ou politique.

Dans un communiqué, Rashwan a précisé que l’accord vise l’importation de gaz naturel israélien vers l’Égypte, dans un cadre d’investissement et de rentabilité mutuelle. « Il s’agit d’une transaction purement commerciale, conclue sur la base de critères économiques stricts, sans aucun accord politique sous-jacent », a-t-il souligné.

Selon les autorités égyptiennes, ce contrat répond à un objectif stratégique majeur : consolider la position de l’Égypte comme principal hub régional du commerce du gaz en Méditerranée orientale. Le gaz importé depuis Israël est destiné à être traité et liquéfié dans les infrastructures égyptiennes avant d’être réexporté vers les marchés internationaux, notamment européens.

Le gouvernement égyptien rappelle que cette stratégie s’inscrit dans une politique énergétique de long terme, fondée sur l’exploitation des capacités nationales, en particulier les installations du champ gazier de Zohr, au large des côtes égyptiennes. Elle permettrait également de renforcer les revenus du pays, de soutenir l’investissement étranger et de consolider son rôle central dans l’architecture énergétique régionale.