L'Égypte négocie la réouverture du poste-frontière de Rafah avec Gaza

L'Égypte mène actuellement des négociations avec Israël pour rouvrir le point de passage de Rafah avec Gaza, dans le cadre d'une nouvelle initiative qui pourrait permettre l'acheminement d'une aide supplémentaire dans le territoire et ouvrir la voie à un accord de cessez-le-feu plus large, selon des négociateurs arabes.

Des responsables égyptiens se sont rendus en Israël en début de semaine pour négocier les conditions de réouverture de ce point de passage, fermé depuis mai dernier lorsqu'Israël a lancé une vaste opération militaire dans la ville frontalière de Rafah. Ce passage était jusqu'alors crucial pour l'acheminement et la distribution de l'aide humanitaire. Cette nouvelle initiative s'appuie sur la dynamique créée par le cessez-le-feu au Liban, globalement respecté depuis mercredi après deux mois d'intenses affrontements entre Israël et le Hezbollah. Selon les négociateurs arabes, si l'Égypte et Israël parviennent à un accord, le passage pourrait rouvrir dès début décembre. La proposition prévoit également un cessez-le-feu d'au moins 60 jours à Gaza, permettant à Israël de maintenir une présence militaire dans l'enclave. La libération des otages détenus à Gaza commencerait après sept jours. Les dirigeants du Hamas devraient discuter de cette nouvelle proposition au Caire ce samedi.

Selon le plan de réouverture, l'Autorité palestinienne aiderait à gérer le côté palestinien du passage, le Hamas renonçant totalement au contrôle. Dans un premier temps, 200 camions d'aide pourraient entrer quotidiennement à Gaza, selon les négociateurs arabes. "Rien n'est encore approuvé", a déclaré un haut responsable de l'Autorité palestinienne par l'intermédiaire d'un porte-parole. Le département d'État américain a refusé de commenter.