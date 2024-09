L'élimination de Nasrallah suscite des célébrations en Syrie

Dans un tournant des événements au Moyen-Orient, la nouvelle de l'élimination de Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah libanais, a provoqué des scènes de joie dans la région d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des habitants de cette zone contrôlée par les rebelles célébrant l'élimination de Nasrallah, avant même l'annonce officielle par Tsahal et le groupe terroriste.

Ces images, dont l'authenticité reste à confirmer, révèlent des résidents distribuant des friandises aux passants, exprimant leur gratitude envers le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, et allant jusqu'à prédire que le président syrien Bachar Al-Assad serait le prochain sur la liste. Cette réaction peut sembler surprenante au premier abord, mais elle s'explique par le rôle crucial que le Hezbollah a joué dans la guerre civile syrienne. Allié de longue date du régime Assad, le groupe terroriste libanais a été un acteur majeur dans la lutte contre l'opposition syrienne de 2011 à 2019. Son intervention a été déterminante pour maintenir Assad au pouvoir et vaincre les rebelles dans de nombreuses régions du pays. La région d'Idlib, dernier bastion de l'opposition, est actuellement sous le contrôle de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un groupe rebelle islamiste qui y a établi son propre gouvernement et ses forces de défense. Malgré les offensives répétées des forces gouvernementales syriennes pour reprendre la région, celle-ci reste hors de portée du régime de Damas. Idlib est devenue un refuge pour de nombreux Syriens déplacés par le conflit. Les estimations de sa population varient entre 3 et 4,5 millions d'habitants, dont plus de la moitié sont des réfugiés internes ayant fui d'autres régions du pays.

Ces célébrations mettent en lumière la complexité des alliances et des inimitiés dans la région. Elles soulignent également le ressentiment profond envers le Hezbollah parmi certains groupes syriens, qui voient l'organisation comme un instrument de l'oppression du régime Assad.