L'Émir du Koweït nomme le Sheikh Sabah al-Khalid prince héritier

L'Émir du Koweït, le Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, a publié un décret nommant le Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah prince héritier, a rapporté samedi l'agence de presse officielle KUNA. "Le décret de l'Émir entre en vigueur à sa date de publication et sera publié au Journal Officiel", ajoute KUNA.

AP Photo/Jaber Abdulkhaleg

Le Sheikh Sabah al-Khalid a précédemment occupé le poste de Premier ministre de 2019 à 2022, date à laquelle il a démissionné après été accusé de corruption et mis en difficulté par l'assemblée élue. Avant de devenir Premier ministre en 2019, il avait été ministre des Affaires étrangères pendant environ huit ans à partir de 2011. Il avait également occupé de nombreux portefeuilles ministériels entre 2006 et 2011. Il est né au Koweït en 1953 et est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'Université du Koweït en 1977.