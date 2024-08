L'Irak dément les dernières rumeurs sur un possible déménagement du Hamas de Doha à Bagdad

Le ministre irakien des Affaires étrangères, Fuad Hussein, a démenti toute décision concernant l'ouverture d'un bureau du Hamas à Bagdad, selon des propos rapportés par Al-Araby Al-Jadeed. Hussein affirme que l'Irak maintient des contacts avec les factions palestiniennes, l'Iran et les États-Unis pour "tenir le feu de la guerre éloigné de l'Irak".

AP Photo/Hadi Mizban

Cependant, un membre anonyme de la coalition au pouvoir au parlement irakien a déclaré que Bagdad ne s'opposerait pas à accueillir des dirigeants du Hamas s'ils en faisaient la demande. Cette déclaration ravive les spéculations sur un possible déplacement du Hamas de Qatar vers l'Irak. En juin dernier, des rumeurs avaient circulé sur un déménagement prévu des leaders du Hamas vers Bagdad, face aux pressions croissantes de Doha et Washington pour un cessez-le-feu à Gaza. Ces rumeurs avaient été démenties par le gouvernement irakien à l'époque. En juillet, Sky News Arabia a relancé ces spéculations, affirmant que non seulement le Hamas, mais aussi d'autres factions palestiniennes comme le Jihad islamique et le Front populaire de libération de la Palestine, auraient ouvert des bureaux à Bagdad.

Selon des analystes cités par Sky News Arabia, l'Iran verrait d'un bon œil l'installation du Hamas à Bagdad, estimant que cela faciliterait le maintien de la cohésion du groupe face à ses divisions internes.