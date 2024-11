L'Irak renforce ses frontières, craignant des frappes israéliennes

Le Premier ministre irakien, Mohammed Shia al-Sudani, a pris jeudi des mesures significatives pour renforcer la sécurité de son pays, craignant une possible extension du conflit régional. En visite au quartier général de la garde-frontières à Bagdad, il a ordonné une modernisation complète des équipements militaires des forces frontalières.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient. Selon un communiqué officiel du bureau du Premier ministre, ces mesures sont motivées par "les répercussions de l'agression sioniste continue à Gaza, au Liban et en Syrie", et la crainte que l'État hébreu ne cherche à "étendre son agression dans la région".

Le gouvernement irakien considère que cette potentielle extension du conflit "menace la sécurité et la stabilité de l'Irak". Al-Sudani a ainsi exigé que les forces frontalières soient équipées d'armements modernes et que tous leurs besoins techniques et sécuritaires soient satisfaits dans les plus brefs délais.