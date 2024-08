L'Iran a décidé d'attaquer directement Israël en représailles à l'élimination de Haniyeh (services de renseignement israéliens)

Dans une évolution de la situation au Moyen-Orient, les services de renseignement israéliens ont récemment réévalué leur analyse de la menace iranienne. Selon des sources bien informées, l'Iran a pris la décision de lancer une attaque directe contre Israël, potentiellement dans les jours à venir, en représailles à l'élimination d'Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, a rapporté le média israélien Walla.

Cette nouvelle évaluation marque un changement radical par rapport aux estimations précédentes qui suggéraient que la pression internationale retenait l'Iran d'entreprendre une action directe contre Israël. Les experts craignent maintenant que cette attaque puisse survenir avant même le prochain sommet sur les négociations concernant les otages. Derrière cette décision, un débat interne houleux aurait eu lieu en Iran. Les Gardiens de la Révolution auraient plaidé pour une réponse plus sévère et plus large que l'attaque du 13 avril, tandis que le nouveau président iranien et ses conseillers auraient préféré éviter une escalade majeure. Une source proche du dossier a déclaré que le débat interne en Iran se poursuit et que la prise de décision iranienne pourrait encore évoluer. Cette menace imminente survient dans un contexte déjà tendu, avec des implications potentielles pour toute la région. Les autorités israéliennes sont en état d'alerte maximale, surveillant de près tout mouvement suspect qui pourrait indiquer le début d'une offensive iranienne.

La communauté internationale observe avec inquiétude cette montée des tensions, craignant qu'une attaque iranienne ne déclenche un conflit plus large au Moyen-Orient. Les efforts diplomatiques s'intensifient pour tenter de désamorcer la situation, mais le temps presse. Alors qu'Israël renforce ses défenses et que l'Iran semble prêt à passer à l'action, le monde retient son souffle, espérant qu'une solution pacifique pourra être trouvée avant qu'il ne soit trop tard.