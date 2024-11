L'Iran accélère son programme nucléaire malgré les tentatives de dialogue

L'Iran a considérablement développé ses capacités d'enrichissement d'uranium, disposant désormais de plus de 10 000 centrifugeuses opérationnelles dans ses installations souterraines de Natanz et Fordow, ainsi qu'une usine en surface à Natanz. Selon un nouveau rapport, le pays prévoit d'installer 32 cascades supplémentaires comprenant chacune environ 174 machines, ainsi qu'une cascade géante sans précédent de 1 152 centrifugeuses IR-6 avancées.

Le rapport ne mentionne pas l'enrichissement d'uranium iranien jusqu'à 60% de pureté, proche des 90% nécessaires pour l'arme nucléaire. Cette omission pourrait refléter une approche prudente de l'Iran à la veille de discussions prévues vendredi à Genève avec la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, visant à renouer le dialogue avec l'Occident. Juste avant la réunion trimestrielle du Conseil des gouverneurs de l'AIEA la semaine dernière, l'Iran avait proposé de limiter ses stocks d'uranium enrichi jusqu'à 60%, sous condition que le Conseil ne prenne pas de résolution contre le pays. Bien que l'AIEA ait confirmé que l'Iran a ralenti son enrichissement au niveau le plus élevé, qualifiant cela de "pas concret dans la bonne direction", son Conseil des gouverneurs a adopté une résolution proposée par le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et les États-Unis, réitérant l'appel à l'Iran d'accroître sa coopération avec l'agence. Le rapport précise également que l'Iran a informé l'AIEA que huit cascades de machines IR-6 récemment ajoutées seront mises en service pour enrichir l'uranium jusqu'à 5% de pureté, alors qu'un rapport d'août indiquait que le niveau de pureté prévu n'était pas spécifié.