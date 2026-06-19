L’Iran active des cellules secrètes en Irak

Les Gardiens de la Révolution iraniens (IRGC) ont créé plusieurs cellules secrètes en Irak afin de mener des opérations contre des pays du Golfe hébergeant des forces américaines, selon huit sources irakiennes citées par Reuters.

D’après ces informations, trois à quatre cellules composées chacune d’une dizaine de combattants chiites irakiens d’élite auraient lancé au moins sept attaques de drones entre le 20 avril et le 17 mai. Les frappes auraient visé des sites situés au Koweït, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, depuis des zones désertiques proches de Bassora et Samawa, dans le sud de l’Irak.

Contrairement aux groupes armés traditionnels pro-iraniens, ces nouvelles unités opéreraient en dehors des structures de commandement habituelles. Plusieurs de leurs membres seraient issus de la « Résistance islamique en Irak », mais rendraient directement compte aux Gardiens de la Révolution, sans passer par les chaînes de commandement locales.

Selon plusieurs responsables militaires, sécuritaires et chefs de milices interrogés par Reuters, cette évolution reflète un changement stratégique de Téhéran. Affaibli par les pertes subies par ses groupes alliés dans la région ainsi que par ses difficultés économiques et militaires, le régime iranien chercherait à conserver sa capacité de projection régionale à moindre coût.

Depuis les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, des groupes armés irakiens ont revendiqué de nombreuses attaques contre des intérêts américains. Toutefois, plusieurs grandes milices chiites ont récemment affiché leur volonté de se recentrer sur la politique intérieure afin d’éviter une confrontation directe avec Washington.

Certaines factions influentes, comme Asaib Ahl al-Haq et les Brigades Imam Ali, ont même annoncé leur intention de remettre progressivement leurs armes aux autorités irakiennes.

Pour plusieurs experts, ces nouvelles cellules, plus petites, plus idéologiques et plus directement contrôlées par l’IRGC, illustrent l’adaptation de la stratégie iranienne dans un contexte régional de plus en plus contraint.