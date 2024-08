L'Iran annonce une nouvelle stratégie diplomatique pour contrer les pressions américaines

Le nouveau ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a dévoilé vendredi soir les grandes lignes de la politique étrangère du gouvernement récemment formé par le président réformateur Massoud Pezeshkian. Dans un entretien accordé à la télévision d'État, Araghchi a mis l'accent sur la nécessité de réduire les tensions avec les États-Unis, tout en maintenant une position ferme face aux sanctions. "Notre objectif est de minimiser l'impact des hostilités sur notre nation", a déclaré Araghchi, soulignant l'importance de gérer prudemment les relations avec Washington. Cette approche marque une évolution subtile dans la rhétorique iranienne, reflétant peut-être le désir du président Pezeshkian d'améliorer les relations internationales de l'Iran.

Le ministre a également présenté les priorités géopolitiques de Téhéran, mettant en avant les relations avec les pays voisins, suivies de celles avec l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie de l'Est. La Chine et la Russie, qui ont soutenu l'Iran pendant les périodes de sanctions, occupent une place importante dans cette stratégie.

Concernant l'Europe, Araghchi a adopté une position critique mais ouverte au dialogue, conditionnant un rapprochement à l'abandon des "politiques hostiles" envers l'Iran. Le soutien de l'Iran à ce qu'il appelle "l'axe de la résistance" face à Israël, incluant le Hamas, le Hezbollah et les Houthis, a été réaffirmé, démontrant la continuité de certains aspects de la politique étrangère iranienne malgré le changement de gouvernement. Cette nouvelle orientation diplomatique intervient dans un contexte de tensions accrues depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, soulignant les défis complexes auxquels le nouveau gouvernement iranien est confronté sur la scène internationale.