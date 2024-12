L'Iran aurait mené des négociations secrètes avec les rebelles syriens dans le dos d'Assad

Des responsables iraniens ont révélé au New York Times que des négociations secrètes ont eu lieu avec les rebelles syriens à l'insu du président Bachar al-Assad, malgré les liens étroits entre les deux pays et les déclarations publiques des dirigeants iraniens. Hayat Tahrir al-Cham aurait envoyé un message diplomatique à la République islamique, promettant de "protéger les sites et les minorités chiites" en échange du non-engagement des forces iraniennes contre eux. Téhéran aurait demandé en contrepartie un passage sûr pour l'évacuation de ses forces de Syrie.

"L'Iran ne manque pas de moyens militaires, mais il s'agit d'un événement différent - un coup dur pour son statut au Moyen-Orient. Après l'échec de son projet de proxy mené par le Hezbollah, on parle là-bas d'un profond manque de motivation à s'impliquer dans des problèmes externes", ont déclaré des hauts responsables israéliens à Kan News.

Une réunion exceptionnelle s'est tenue à Doha, au Qatar, rassemblant les ministres des Affaires étrangères du Qatar, d'Arabie saoudite, de Jordanie, d'Égypte, d'Irak, de Turquie, d'Iran et de Syrie. Dans un communiqué commun, ils ont souligné que "la poursuite de la crise en Syrie constitue un danger pour la région" et appelé à mettre en œuvre la résolution de l'ONU de 2015 pour un processus de paix.

Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov, lors d'une rencontre préalable avec ses homologues iranien et turc, a déclaré qu'il "ne faut pas permettre aux terroristes de continuer à s'emparer de territoires en Syrie", tout en appelant pour la première fois à des "négociations entre le gouvernement syrien et l'opposition légitime".

En début de semaine, le président Assad s'était entretenu avec le président iranien Masoud Pezeshkian des derniers développements. Ce dernier avait alors souligné l'opposition de l'Iran "à toute tentative de porter atteinte à l'unité et à la stabilité de la Syrie", assurant que son pays était prêt à "fournir toutes les formes d'aide et de soutien à la Syrie pour éliminer le terrorisme".