L'Iran commémore le général Soleimani, cinq ans après son élimination

À l'approche du cinquième anniversaire de l'assassinat du général Qassem Soleimani, le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a rendu un hommage au commandant anti-terroriste lors d'une rencontre avec des familles de combattants tués sur le champ de bataille, des vétérans et des activistes de la résistance mercredi. "La stratégie constante du martyr Soleimani était de raviver le Front de la Résistance," a déclaré Khamenei, soulignant l'importance du rôle joué par le général dans la préservation des lieux saints de l'Islam. "S'il n'y avait pas eu les efforts du défunt commandant de la Force Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), le sort de tous les lieux saints aurait été le même que celui du sanctuaire de Samarra en Irak," a-t-il affirmé.

Le Guide suprême a fermement rejeté les critiques suggérant que les sacrifices des martyrs dans la lutte contre le terrorisme auraient été vains. "Certaines personnes, en raison d'un manque d'analyse, de compréhension et de connaissance appropriées des problèmes, imaginent et disent, et peut-être même promeuvent, que suite aux récents événements dans la région, le sang [des martyrs] défendant le sanctuaire a été gaspillé," a-t-il déploré. "Ils commettent une grave erreur," a-t-il insisté.

Khamenei a également souligné la vitalité persistante de la révolution islamique, citant le Liban et le Yémen comme "symboles de la résistance" qui, selon lui, "vaincront". Il a rappelé que "la stratégie du martyr Soleimani a toujours été de raviver le front de la résistance en s'appuyant sur les capacités et la force locale de chaque pays". Le général Soleimani, ancien commandant de la Force Qods des Gardiens de la révolution, a été tué le 3 janvier 2020 dans une frappe de drone américaine près de l'aéroport international de Bagdad, en Irak. Son élimination, ordonné par l'administration Trump, a provoqué une onde de choc dans la région et exacerbé les tensions entre l'Iran et les États-Unis.