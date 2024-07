L'Iran condamne "l'accueil et la protection" des athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Paris

À l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'Iran a vivement critiqué la décision d'accueillir et de protéger la délégation israélienne, appelant à son exclusion de l'événement sportif mondial.

La délégation israélienne est arrivée lundi en France, sous haute protection, en vue de la cérémonie d'ouverture prévue vendredi. Cette sécurité renforcée fait suite à des menaces concernant leur participation, dans un contexte géopolitique tendu.

Le ministère des Affaires étrangères iranien a exprimé son mécontentement via un message posté sur le réseau social X : "Annoncer l'accueil et la protection de la délégation du régime sioniste terroriste d'apartheid revient à légitimer des tueurs d'enfants". Il a ajouté que les athlètes israéliens "ne méritent pas d'être présents aux Jeux Olympiques de Paris en raison de la guerre menée contre le peuple innocent de Gaza". Le conflit a débuté après les massacres du Hamas en octobre dernier, qui a causé la mort d'environ 1 200 personnes et l'enlèvement de 251 otages. Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontés les organisateurs des Jeux Olympiques pour maintenir l'esprit de paix et d'unité de l'événement, tout en naviguant dans les eaux troubles des tensions internationales.