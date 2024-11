L'Iran construit un "tunnel défensif" à Téhéran après les frappes israéliennes

L'Iran a entrepris la construction d'un "tunnel défensif" dans la capitale Téhéran, selon l'agence de presse semi-officielle Tasnim, faisant suite à deux contre-frappes israéliennes sur son territoire, dont la dernière remonte au mois dernier. D'après le rapport Tasnim, ce tunnel, situé près du centre-ville, reliera une station du métro de Téhéran à l'hôpital Imam Khomeini, permettant ainsi un accès souterrain direct à l'établissement médical. "Pour la première fois dans le pays, un tunnel avec des applications défensives est en construction à Téhéran", a déclaré le responsable des transports du conseil municipal de Téhéran.

Cette initiative s'inscrit dans le contexte des récentes confrontations entre les deux pays. L'armée de l'air israélienne a riposté le 19 avril en détruisant le système de défense anti-aérienne S-300 qui protégeait l'installation nucléaire de Natanz, puis le 26 octobre en détruisant quatre autres systèmes S-300 critiques, incluant des sites liés à la production de missiles balistiques iraniens. Ces frappes répondaient aux attaques massives iraniennes des 13-14 avril et du 1er octobre, lors desquelles plus de 300 menaces aériennes, dont environ 300 missiles balistiques, avaient été lancées contre Israël.

Cette stratégie de fortification souterraine n'est pas nouvelle pour l'Iran. Dès 2006, le pays avait construit une installation nucléaire secrète sous une montagne à Fordow, révélée seulement en 2009. En 2021, l'Iran a commencé la construction d'une seconde installation nucléaire souterraine sous une montagne à Natanz.

Bien que l'Iran présente ces nouveaux tunnels comme défensifs et destinés à relier un hôpital à une station de métro, aucune des deux attaques israéliennes n'a visé d'installations civiles. Selon des experts en défense, cette annonce pourrait masquer une volonté de déplacer davantage d'infrastructures nucléaires, militaires et gouvernementales sous terre, les rendant plus difficiles à atteindre et permettant le déplacement d'actifs hors de la vue des satellites israéliens et américains.