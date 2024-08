L'Iran et ses alliés au Moyen-Orient pourraient attaquer Israël dans les prochaines 24 heures (Fox News)

Selon des sources anonymes citées par Fox News, l'Iran et ses alliés au Moyen-Orient pourraient lancer une attaque contre Israël dans les prochaines 24 heures. Le correspondant étranger Trey Yingst rapporte que "des responsables au Moyen-Orient estiment que nous approchons de l'heure zéro."

Cette menace fait suite à l'élimination du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran le mois dernier, une action dont Israël n'a pas revendiqué la responsabilité. Par ailleurs, Israël se prépare également à des représailles du Hezbollah, allié de l'Iran au Liban, après l'élimination de son commandant Fuad Shukr à Beyrouth.

Le site d'information Axios révèle une division au sein du pouvoir iranien : tandis que le président Masoud Pezeshkian cherche à éviter une réponse trop brutale, les Gardiens de la Révolution islamique poussent pour une attaque encore plus massive que celle du 13-14 avril. Lors de cette première attaque directe contre Israël, des centaines de drones et missiles avaient été lancés, mais presque tous avaient été interceptés. Cette escalade survient dans un contexte déjà tendu, où la région retient son souffle face à la possibilité d'un conflit ouvert entre l'Iran et Israël. Les prochaines heures seront cruciales pour la stabilité du Moyen-Orient, alors qu'Israël renforce ses défenses et que la communauté internationale appelle au calme.