L'Iran exporte ses malades vers l'Europe face à l'effondrement du système de santé

La République islamique d'Iran fait face à une crise sanitaire sans précédent, poussant de nombreux patients atteints de maladies graves à chercher refuge en Europe. Au cœur de cette tragédie, les familles d'enfants souffrant d'Amyotrophie Spinale (SMA) se trouvent contraintes à l'exil médical.

Selon le journal Ham-Mihan, une vague croissante de demandes d'asile médical se dirige vers l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Cette situation est le résultat direct d'une pénurie critique de médicaments en Iran, exacerbée par l'effondrement du système de santé du pays.

Les chiffres sont alarmants : plus de 50 décès liés à la SMA ont été enregistrés depuis l'année dernière. Saeed Azamian, ancien directeur de l'Association SMA, rapporte que la situation s'est considérablement aggravée depuis décembre dernier, lorsque la distribution de médicaments pour les enfants de moins de 11 ans a été interrompue. Cette décision a entraîné la mort d'au moins 20 enfants atteints de cette maladie neuromusculaire génétique. Le désespoir pousse les familles à des mesures extrêmes. Beaucoup vendent leurs maisons et leurs biens pour financer leur fuite vers l'Europe, espérant y trouver les traitements vitaux pour leurs enfants. L'histoire de Zahra, une mère qui a fui aux Pays-Bas avec son fils de six ans malade, illustre ce phénomène. Bien que vivant dans un camp, son fils reçoit gratuitement le traitement coûteux dont il a besoin. La crise est aggravée par l'exode massif des professionnels de santé iraniens, qui quittent le pays en quête de meilleures opportunités à l'étranger. Cette fuite des cerveaux médicaux laisse le système de santé iranien encore plus démuni face à des défis croissants. Les promesses non tenues du gouvernement ont exacerbé la situation. Le président Ebrahim Raissi s'était engagé à fournir les médicaments nécessaires, mais cet engagement est resté lettre morte. Les patients se sont retrouvés à payer des sommes exorbitantes, jusqu'à 250 millions de tomans par flacon de sirop Risdiplam, un traitement essentiel pour la SMA.

Alors que le gouvernement iranien tarde à réagir efficacement, de plus en plus de familles envisagent l'exil comme seule option pour sauver la vie de leurs proches.