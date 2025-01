L'Iran intensifie ses manœuvres militaires face aux tensions croissantes

L'Iran a considérablement renforcé son programme d'exercices militaires hivernaux cette année, presque doublant le nombre de manœuvres prévues. Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues avec Israël et en anticipation d'un possible retour de Donald Trump au pouvoir.

Selon Ali Mohammad Naini, porte-parole des Gardiens de la Révolution iranienne, environ trente exercices terrestres, aériens et maritimes ont débuté dans six provinces occidentales et méridionales du pays. Ces manœuvres, qui se poursuivront jusqu'à la mi-mars, représentent une augmentation significative par rapport à l'année précédente.

"L'ampleur de ces exercices a pratiquement doublé cette année en réponse à l'évolution du paysage des menaces", a déclaré Naini au Financial Times en marge d'une conférence de presse à Téhéran. Il a souligné que ces manœuvres sont "considérablement plus importantes en termes d'envergure et de sophistication, intégrant de nouveaux armements et une participation élargie des brigades engagées dans des simulations réalistes". Point particulièrement sensible, les forces iraniennes conduiront des exercices à proximité du site nucléaire de Natanz, installation majeure d'enrichissement d'uranium. Par ailleurs, l'exercice naval le plus important se déroulera dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite un tiers du pétrole mondial.