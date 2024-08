L'Iran maintient la pression : une réponse à Israël pourrait se faire attendre

Un porte-parole des Gardiens de la Révolution iranienne a déclaré que l'attente d'une riposte iranienne contre Israël pourrait être longue, selon les médias d'État iraniens. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, suite à l'élimination du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran le 31 juillet dernier.

Alimohammad Naini, le porte-parole, a affirmé : "Le temps joue en notre faveur, et la période d'attente pour cette réponse pourrait être prolongée." Il a ajouté que "l'ennemi" devrait s'attendre à une réponse calculée et précise, soulignant que les dirigeants iraniens évaluent soigneusement toutes les circonstances.

Naini a également laissé entendre que la réponse de la République islamique pourrait ne pas suivre le schéma des opérations précédentes, ajoutant une couche d'incertitude à la situation déjà tendue. L'Iran et le Hamas ont accusé Israël d'avoir mené la frappe qui a éliminé Haniyeh, quelques heures seulement après sa participation à l'inauguration du nouveau président iranien, Masoud Pezeshkian. Israël, fidèle à sa politique habituelle, n'a ni confirmé ni démenti son implication dans cette opération. Cette déclaration s'inscrit dans une stratégie de guerre psychologique, maintenant une pression constante sur Israël tout en se réservant la possibilité d'agir à un moment inattendu. Elle souligne également la complexité des relations géopolitiques dans la région, où chaque action et déclaration sont soigneusement pesées pour leurs implications potentielles. Alors que la communauté internationale reste en alerte, la nature et le timing de la réponse iranienne demeurent un sujet de spéculation et d'inquiétude, alimentant les tensions déjà vives au Moyen-Orient.