L’Iran poursuivra la guerre "aussi longtemps que les responsables politiques le jugeront opportun"

L’Iran affiche sa détermination à poursuivre le conflit, malgré les efforts internationaux en faveur d’un cessez-le-feu. Lundi, le porte-parole de l’armée iranienne, Mohammad Akraminia, a affirmé que les opérations militaires se poursuivraient « aussi longtemps que les responsables politiques le jugeront opportun », soulignant la ligne dure adoptée par Téhéran dans ce contexte de tensions accrues.

Cette déclaration intervient alors que plusieurs pays tentent de parvenir à une désescalade entre l’Iran, les États-Unis et Israël. Les initiatives diplomatiques se multiplient, mais peinent pour l’instant à infléchir la position des parties en présence. Du côté iranien, le discours officiel met l’accent sur la nécessité d’imposer un coût élevé à l’adversaire.

« L’ennemi doit assurément regretter le déclenchement des hostilités, afin qu’après ce conflit nous puissions retrouver la sécurité et éviter une nouvelle guerre », a déclaré Mohammad Akraminia, cité par l’agence Isna.

Les tensions restent vives sur plusieurs fronts, alimentées par des frappes et des ripostes qui se succèdent, tandis que les médiations internationales se heurtent à des positions encore très éloignées.