Lors du point presse hebdomadaire du ministère iranien des Affaires étrangères, le porte-parole Ismail Baghaei a fait plusieurs déclarations importantes concernant la récente attaque israélienne sur le territoire iranien. "L'Iran utilisera tous les moyens nécessaires pour répondre de manière déterminée contre Israël", a déclaré Baghaei, précisant que "la nature de la réponse iranienne sera proportionnelle à la nature de l'attaque subie."

Concernant les déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui affirmait que l'Iran avait reçu des indications avant l'attaque israélienne, Baghaei a expliqué que cela résultait des consultations diplomatiques menées ces dernières semaines. Ces échanges ont permis à chaque pays de surveiller la situation et d'alerter les autres en cas de mouvements suspects.

Le porte-parole a insisté sur le fait que l'Iran "ne renoncera pas à son droit de riposte" et reste déterminé à répondre, indépendamment des messages diplomatiques reçus. En réponse aux appels occidentaux à la retenue, Baghaei a déclaré que "c'est à l'administration américaine de contenir Israël plutôt que d'attendre de l'Iran qu'il fasse preuve de retenue."

Il a également évoqué les communications avec les pays voisins, qui ont tous confirmé que leur espace aérien et leur territoire n'avaient pas été utilisés pour l'attaque israélienne. Interrogé sur la fin possible de ce conflit entre Israël et l'Iran, Baghaei a souligné que l'Iran avait fait preuve de retenue à plusieurs reprises dans l'intérêt de la paix régionale. Cependant, selon lui, cette retenue a été mal interprétée. Il a conclu en appelant les alliés d'Israël à convaincre ce dernier de "cesser son agression" et de ne plus agir contre l'Iran.

Selon des informations exclusives obtenues par l'édition persane de l'Independent auprès de sources dans les provinces du Khuzestan et de Téhéran, l'attaque israélienne en Iran aurait fait entre 26 et 27 victimes, un bilan nettement supérieur aux cinq morts officiellement annoncés par les autorités iraniennes. Le journal rapporte également que les systèmes de défense aérienne situés près de la raffinerie d'Abadan, dans le sud-ouest de l'Iran, ont été détruits lors de l'attaque.

Les sources révèlent des détails cruciaux sur les minutes précédant l'attaque : cinq minutes avant la première vague de frappes, les systèmes radar iraniens ont été piratés en plusieurs endroits. Les écrans radar ont été gelés, rendant impossible le suivi des cibles hostiles. Des systèmes de défense sophistiqués, notamment les S-300 et des équipements similaires, figurent parmi les objectifs détruits ou gravement endommagés lors de cette opération.

Cette attaque semble avoir considérablement affecté les capacités de défense aérienne iraniennes, particulièrement autour d'installations stratégiques comme la raffinerie d'Abadan.