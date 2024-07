L'Iran rejette avec vigueur les accusations de "crimes contre l'humanité" de l'ONU

L'Iran a fermement condamné un rapport d'un expert des Nations Unies accusant le pays de "crimes d'atrocité" commis contre des minorités et de meurtres dans les années 1980. Javaid Rehman, rapporteur spécial indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Iran, a appelé lundi à une enquête sur les allégations selon lesquelles l'Iran aurait commis des exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaires en 1981-1982 et en 1988.

Dans son rapport détaillé, M. Rehman a déclaré que ces actes "équivalaient à des crimes contre l'humanité de meurtre et d'extermination, ainsi que de génocide".

Mais le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a rejeté ce rapport, le qualifiant de tentative des "ennemis de Téhéran de ternir l'image de la République islamique". "Les allégations manquent de tout fondement juridique et sont complètement rejetées", a déclaré M. Kanani, accusant M. Rehman "d'abuser de sa position" et de diffuser de "fausses informations". Dans son rapport, M. Rehman a affirmé qu'"il ne peut y avoir d'impunité pour de telles graves violations des droits de l'homme, quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été commises".

"Le régime iranien et ses dirigeants ne devraient pas pouvoir échapper aux conséquences de leurs crimes contre l'humanité et de génocide", a-t-il ajouté.

L'expert, dont le mandat prend fin le 31 juillet, a indiqué que "la ciblisation et la victimisation des minorités religieuses, ethniques et linguistiques ainsi que des opposants politiques se sont poursuivies en toute impunité pendant, et depuis, la première décennie de l'établissement de la République islamique en 1979".