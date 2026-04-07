L’Iran revendique une "victoire" et confirme des négociations avec les États-Unis à Islamabad

Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a affirmé que l’Iran avait obtenu une « grande victoire » face aux États-Unis, annonçant l’ouverture prochaine de négociations à Islamabad pour une durée de deux semaines. Selon ce communiqué, Washington aurait accepté « en principe » plusieurs exigences majeures de Téhéran, dont un engagement de non-agression, la levée des sanctions, la reconnaissance du programme d’enrichissement nucléaire iranien et le maintien du contrôle iranien sur le détroit d’Ormuz.

Le texte évoque également la fin des résolutions internationales hostiles à l’Iran, le retrait des forces américaines de la région et l’arrêt des hostilités sur l’ensemble des fronts, y compris au Liban. Téhéran affirme que ces principes constituent désormais la base des discussions à venir avec les États-Unis.

Dans ce contexte, les autorités iraniennes ont confirmé leur participation à des négociations prévues à Islamabad à partir du 11 avril, tout en soulignant une « méfiance totale » à l’égard de Washington. Ces pourparlers, d’une durée initiale de deux semaines, pourraient être prolongés en fonction de leur évolution.

Le Conseil affirme que cette démarche ne signifie pas la fin de la guerre, précisant que Téhéran n’acceptera un arrêt définitif des hostilités que lorsque les détails de l’accord auront été finalisés et validés. « Nos mains sont sur la détente », prévient le communiqué, évoquant une riposte immédiate en cas de « moindre erreur » de l’adversaire.

Par ailleurs, le régime iranien affirme avoir infligé des « coups écrasants » aux forces américaines dans la région et avoir atteint « tous les objectifs » fixés au début du conflit. Il appelle à maintenir l’unité nationale et à soutenir le processus de négociation, présenté comme le prolongement des succès militaires sur le terrain.