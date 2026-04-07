L’Iran se dit prêt à "tous les scénarios" après les menaces de Trump

L’Iran a affirmé mardi soir être prêt à faire face à « tous les scénarios », en réponse aux menaces du président américain Donald Trump, qui a évoqué la possibilité d’« anéantir la civilisation iranienne ». Une déclaration qui s’inscrit dans un contexte de tensions extrêmes entre Washington et Téhéran, à l’approche de l’expiration de l’ultimatum américain.

Le premier vice-président iranien Mohammad Reza Aref a assuré que les autorités avaient anticipé toutes les éventualités. « Le gouvernement a finalisé en détail les mesures nécessaires pour tous les scénarios. Aucune menace ne dépasse notre niveau de préparation et nos capacités de renseignement », a-t-il écrit sur le réseau X.

Cette prise de position intervient alors que les États-Unis accentuent la pression sur l’Iran, exigeant notamment la réouverture du détroit d’Ormuz et des concessions sur le programme nucléaire. En cas de refus, Washington a menacé de frapper des infrastructures stratégiques iraniennes, notamment des ponts et des centrales électriques.

Téhéran, de son côté, adopte un ton résolument ferme. Les autorités iraniennes ont multiplié les avertissements ces dernières heures, évoquant des représailles potentielles contre les intérêts américains et ceux de leurs alliés dans la région, en particulier les infrastructures énergétiques du Golfe.