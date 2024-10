L'Iran suspend les pourparlers indirects avec les États-Unis sur fond de tensions régionales

L'Iran a mis fin aux négociations indirectes avec les États-Unis à Oman, alors que les tensions restent vives concernant une possible frappe de représailles israélienne contre la République islamique suite à son attaque de missiles il y a deux semaines, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères.

Le ministre Abbas Araghchi a fait cette annonce aux médias d'État iraniens lors de sa visite à Mascate, Oman. Le sultanat, situé à l'extrémité orientale de la péninsule arabique, a longtemps joué le rôle d'intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis, notamment dans les discussions secrètes qui ont abouti à l'accord nucléaire iranien de 2015 avec les puissances mondiales.

"Pour le moment, le processus de Mascate est interrompu en raison de la situation particulière dans la région", a déclaré Araghchi, selon l'agence de presse officielle IRNA. "Nous ne voyons aucune base pour des pourparlers tant que nous ne pourrons pas surmonter la crise actuelle." Le département d'État américain n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Sous la présidence du nouveau chef d'État Masoud Pezeshkian, l'Iran a manifesté son désir de négocier avec les États-Unis pour obtenir un allègement des sanctions. Depuis que l'ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire, Téhéran a commencé à enrichir de l'uranium à des niveaux proches de ceux nécessaires à la fabrication d'armes et à augmenter la taille de ses stocks. Cependant, les agences de renseignement et les responsables américains insistent sur le fait que l'Iran n'a pas entamé d'efforts pour construire une arme nucléaire. Par ailleurs, Israël a menacé de lancer une frappe de représailles majeure en réponse à l'attaque de missiles balistiques iraniens survenue plus tôt ce mois-ci, la deuxième agression directe de l'Iran contre Israël depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.