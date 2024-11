L'Iran tente de faire échouer les négociations de cessez-le-feu au Liban (média)

Selon une information de Sky News Arabia publié ce matin, citant des sources bien informées, "l'Iran interfère secrètement dans les négociations de cessez-le-feu au Liban dans le but de les faire échouer". D'après ces sources, l'objectif de Téhéran serait "de garantir ses intérêts dans la reconstruction des capacités du Hezbollah après la guerre".

Le journal libanais "Al-Akhbar" a rapporté vendredi que le Liban refuse d'accorder à Israël une liberté d'action dans le sud du pays en cas de violation de l'accord, ou que le retrait de Tsahal s'étende sur 60 jours. Néanmoins, la rencontre du médiateur Amos Hochstein avec le ministre israélien de la Défense Israel Katz et le chef d'état-major Hertzi Halevi est considérée comme un signal positif, suggérant un accord israélien malgré l'insistance libanaise. Les discussions porteraient actuellement sur des détails techniques, étape qui suit généralement un accord initial de cessez-le-feu.

Un haut responsable sécuritaire israélien a déclaré jeudi que "des contacts sont en cours pour un arrangement au Liban, dont le point central est que le Hezbollah n'aura pas de droit de veto sur l'élimination de la menace". Le message qui sera transmis au médiateur Amos Hochstein est clair : "Si vous voulez initier un processus politique interne libanais, nous avons posé les fondations. De nombreux acteurs ayant des intérêts peuvent y participer, avec des capacités économiques et autres."

"Du point de vue israélien, on parle de la zone géographique jusqu'au Litani, avec deux positions stratégiques - à Hasbaya et à Metula", a-t-il souligné. "Il s'agit de l'accord 1701, avec référence à divers organismes internationaux pour la résolution 1559, où aucun groupe armé ne sera autorisé. De plus, la zone sera sous supervision américaine via un comité désigné, il n'y aura pas de zone morte, et les habitants du Sud-Liban pourront retourner jusqu'à la ligne frontière."