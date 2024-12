L'opération "Flèche du Bashan" détruit 90% des capacités stratégiques syriennes

L'armée israélienne a dévoilé les détails de l'opération "Flèche du Bashan", une vaste campagne menée ces derniers jours pour neutraliser les capacités militaires stratégiques syriennes suite à l'effondrement du régime Assad.

L'opération, préparée depuis plusieurs semaines par le renseignement militaire israélien, a mobilisé des centaines d'avions de combat pour détruire un large éventail d'armements stratégiques : avions de chasse, hélicoptères, missiles Scud, drones, missiles de croisière, systèmes de défense aérienne et radars.

Selon le porte-parole de Tsahal, les frappes ont particulièrement ciblé le système de défense aérienne syrien, l'un des plus sophistiqués du Moyen-Orient, détruisant plus de 90% des missiles sol-air stratégiques identifiés. Cette neutralisation représente "une réalisation significative pour la supériorité aérienne de l'armée de l'air dans la région".

Parmi les cibles majeures figurent la base aérienne "T4" près de Damas, où deux escadrons de SU-22 et SU-24 ont été détruits, et l'aéroport de "Blay" qui abritait trois escadrons de chasseurs. Les frappes ont également visé des sites de production et de stockage stratégiques, notamment dans la région de Homs, où se trouvait l'infrastructure principale du projet syrien de missiles Scud.