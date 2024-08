L'otage Qaid Farhan al-Qadi, 52 ans, secouru vivant par Tsahal dans un tunnel à Gaza

L'armée israélienne a annoncé qu'un otage israélien avait été secouru vivant plus tôt ce mardi par les troupes de Tsahal, alors qu'il était retenu dans un tunnel dans le sud de la bande de Gaza.

L'otage secouru est Qaid Farhan al-Qadi, 52 ans, d'une communauté bédouine près de la ville méridionale de Rahat. Al-Qadi travaillait comme garde dans une usine d'emballage du kibboutz de Magen le 7 octobre, lorsqu'il a été enlevé par des terroristes du Hamas dans la communauté voisine de Mivtahim. Al-Qadi a été retrouvé vivant à l'intérieur d'un tunnel par les commandos de l'unité d'élite Shayetet 13 de la marine. L'opération a été dirigée par le Commandement sud des FDI, l'agence de sécurité du Shin Bet et la 162e division des FDI. Il est désormais en bonne santé. On estime maintenant que 104 des 251 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre restent encore dans la bande de Gaza, dont les corps de 34 personnes confirmées mortes par Tsahal. Le Hamas a libéré 105 civils durant une trêve d'une semaine fin novembre, et quatre otages avaient été libérés auparavant. Huit otages ont été secourus vivants par les troupes, et les corps de 30 otages ont également été récupérés, dont trois tués par erreur par l'armée alors qu'ils tentaient de s'échapper de leurs ravisseurs. Le Hamas détient également deux civils israéliens entrés dans la bande de Gaza en 2014 et 2015, ainsi que les corps de deux soldats de Tsahal tués en 2014.