L'UE débloque 120 millions d'euros d'aide pour Gaza

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé jeudi que l'Union européenne allait débloquer une aide de 120 millions d'euros ainsi que des marchandises pour la bande de Gaza. Cette annonce intervient moins de 24 heures après l'accord sur les otages entre Israël et le Hamas.

"L'accord de cessez-le-feu et la libération des otages apportent l'espoir dont la région a désespérément besoin. Cependant, la situation humanitaire reste désastreuse à Gaza", a déclaré Mme von der Leyen. "L'Europe va acheminer des fonds en 2025, accompagnés de tonnes de marchandises, pour continuer à soutenir les Palestiniens."

Cette initiative européenne fait suite à l'engagement du Royaume-Uni, ancien membre de l'UE, qui avait déjà annoncé il y a environ un mois une aide substantielle pour Gaza. La ministre britannique du Développement international au ministère des Affaires étrangères, Annalise Dodds, avait alors dévoilé un financement de 19 millions de livres sterling (environ 22 millions d'euros) pour Gaza, ainsi qu'un supplément de 7 millions de livres (environ 8,2 millions d'euros) pour l'UNRWA.

"Le Royaume-Uni s'engage à soutenir les communautés les plus vulnérables de la région, s'engage à fournir un financement supplémentaire à l'UNRWA et à soutenir les réformes au sein de l'Autorité palestinienne", avait alors souligné la ministre Dodds. Elle avait ajouté : "Israël doit agir immédiatement pour garantir l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza." La Commission européenne souligne que ces fonds seront utilisés pour répondre aux besoins humanitaires les plus pressants de la population gazaouie.