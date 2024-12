"La chute d'Assad a été orchestrée par les États-Unis, Israël et un pays voisin", soutient l'ayatollah Khamenei

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a évoqué pour la première fois mercredi la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie et en a désigné les coupables. "Il ne fait aucun doute que le principal facteur à l'origine des événements en Syrie a été orchestré dans les salles de commandement des régimes américain et israélien", a-t-il déclaré lors d'un discours dont certains passages ont été publiés sur son compte X. Selon Khamenei, Téhéran dispose de preuves de cette implication.

Ses propos, publiés en intégralité sur le site iranien Iran Nuances, ont également fait allusion au président turc Recep Tayyip Erdogan et à l'implication de la Turquie dans le soutien aux rebelles syriens. "Le gouvernement d'un pays voisin de la Syrie a également joué un rôle, mais les principaux conspirateurs sont l’Amérique et le régime sioniste".

https://x.com/i/web/status/1866745810102157678 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Entre-temps, un responsable turc a informé l'agence de presse Reuters que le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rendra en Turquie vendredi où il s'entretiendra avec son homologue turc Hakan Fidan à Ankara. Un journaliste d'Al-Arabiya en anglais a indiqué que les deux hommes discuteront d'un éventuel accord entre les forces kurdes soutenues par les Etats-Unis et les rebelles soutenus par la Turquie.

Le porte-parole du Parlement américain, John Kirby, a par ailleurs déclaré mardi soir lors d'un point de presse à la Maison Blanche que la chute d'Assad est directement liée à l'affaiblissement de ses principaux soutiens que sont l'Iran et la Russie. l'Iran et la Russie. "C'est aussi directement lié au 7 octobre et à l'échec de la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza, ainsi qu'à l'implication russe en Syrie", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas que la Russie et l'Iran ne voulaient pas aider Assad, c'est qu'ils n'en ont pas été capables."